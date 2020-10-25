25.10.2020 (10:59)

Юнармейцы Забайкалья приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница»

Представители движения «Юнармия» Забайкальского края приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница», мероприятие проходило в селе Зуткулей.

Игра состояла из следующих этапов: «Визитная карточка», строевая подготовка «Статен в строю – силен в бою», конкурс-тест по истории «Ратные страницы истории Отечества», прикладная физическая подготовка «Готов к труду и обороне», конкурс по основам медицинских знаний «Первая помощь».

В конкурсе визитных карточек презентации всех участников отражали историю юнармейского движения в образовательном учреждении. В ходе конкурса «Статен в строю – силен в бою» юноши и девушки демонстрировали слаженность действий и строевую выправку.

Юнармейцы показали высокий уровень знаний и практики на всех этапах игры.

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