25.10.2020 (10:59)
Юнармейцы Забайкалья приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница»
Представители движения «Юнармия» Забайкальского края приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница», мероприятие проходило в селе Зуткулей.
Игра состояла из следующих этапов: «Визитная карточка», строевая подготовка «Статен в строю – силен в бою», конкурс-тест по истории «Ратные страницы истории Отечества», прикладная физическая подготовка «Готов к труду и обороне», конкурс по основам медицинских знаний «Первая помощь».
В конкурсе визитных карточек презентации всех участников отражали историю юнармейского движения в образовательном учреждении. В ходе конкурса «Статен в строю – силен в бою» юноши и девушки демонстрировали слаженность действий и строевую выправку.
Юнармейцы показали высокий уровень знаний и практики на всех этапах игры.
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