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25.10.2020 (10:46)

Юнармейцы Еврейской автономии определили лучших в знании событий Великой Отечественной войны

Юнармейцы школ Биробиджана приняли участие в конкурсе на знание военной истории, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вопросы касались советских военных полководцев периода 1941-1945 годов, основных войсковых операций и фронтов, решающих схваток и подвигов советских солдат.

Также юнармейцы показали свою эрудированность в истории изобретения отечественными конструкторами различных видов техники и вооружения периода Великой Отечественной войны, приблизившими Победу.

Всего в мероприятии приняло участие около 100 юнармейцев. По его итогам руководитель юнармейского движения Еврейской автономной области Дмитрий Махинько вручил почетные грамоты и памятные подарки участникам, занявшим призовые места.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ) , Конкурсы , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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