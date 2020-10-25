25.10.2020 (10:46)

Юнармейцы Еврейской автономии определили лучших в знании событий Великой Отечественной войны

Юнармейцы школ Биробиджана приняли участие в конкурсе на знание военной истории, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вопросы касались советских военных полководцев периода 1941-1945 годов, основных войсковых операций и фронтов, решающих схваток и подвигов советских солдат.

Также юнармейцы показали свою эрудированность в истории изобретения отечественными конструкторами различных видов техники и вооружения периода Великой Отечественной войны, приблизившими Победу.

Всего в мероприятии приняло участие около 100 юнармейцев. По его итогам руководитель юнармейского движения Еврейской автономной области Дмитрий Махинько вручил почетные грамоты и памятные подарки участникам, занявшим призовые места.

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