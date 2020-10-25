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25.10.2020 (10:35)

В Забайкалье прошла акция ВАИ «Ремень безопасности»

В Забайкальском крае военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) Восточного военного округа провели акцию «Ремень безопасности», направленную на соблюдение требований правил дорожного движения военными водителями.

В ходе нее инспекторы ВАИ особое внимание уделили проверке штатных ремней безопасности, их работоспособности и техническому состоянию.

Помимо этого, проверялись подголовники сидений, в случае если они предусмотрены конструкцией автомобиля. На развернутых мобильных постах водителям и пассажирам транспортных средств доводилась информация о важности использования ремней безопасности, а также демонстрировались видеоролики, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Безопасность , Автомобили , ВАИ
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