25.10.2020 (10:35)
В Забайкалье прошла акция ВАИ «Ремень безопасности»
В Забайкальском крае военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) Восточного военного округа провели акцию «Ремень безопасности», направленную на соблюдение требований правил дорожного движения военными водителями.
В ходе нее инспекторы ВАИ особое внимание уделили проверке штатных ремней безопасности, их работоспособности и техническому состоянию.
Помимо этого, проверялись подголовники сидений, в случае если они предусмотрены конструкцией автомобиля. На развернутых мобильных постах водителям и пассажирам транспортных средств доводилась информация о важности использования ремней безопасности, а также демонстрировались видеоролики, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.
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