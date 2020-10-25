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25.10.2020 (10:29)

Летный состав Ленинградской армии ВВС и ПВО проходит испытания на присвоение квалификационных разрядов

Лётный состав авиационных соединений и воинских частей Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа приступил к сдаче теоретических зачетов в рамках учебных сборов на присвоение лётных квалификационных разрядов.

Лётчикам армейской, оперативно-тактической и транспортной авиации предстоит показать свои профессиональные знания по основным направлениям курса боевой подготовки, воздушной навигации, тактике рода авиации, эксплуатации боевых воздушных судов, применении авиационных средств поражения, системам связи и радиотехнического обеспечения полетов, а также зачёты по требованиям безопасности и знанию руководящих документов.

После успешной сдачи теоретической части каждый летчик будет обязан пройти соответствующую практику, получить необходимые допуски по видам летной подготовки в простых и сложных метеорологическим условиях, выполнить установленные нормы налетов перед практической проверкой на присвоение квалификационного разряда с применением авиационных средств поражения.

Классная квалификация лётного состава военной авиации — система квалификации лётного состава, являющаяся показателем, характеризующим его профессиональный уровень подготовки, в соответствии уровнем знаний и практических навыков, умением выполнять с высоким качеством определённый объём функциональных обязанностей в заданные нормативы времени.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Авиация , Западный военный округ , ВВС , Боевая подготовка
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