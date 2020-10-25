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25.10.2020 (09:54)

Несколько сотен единиц современного оборудования на полигонах ВВО в Бурятии будут переведены на зимний режим работы

В Республике Бурятия на полигонах Восточного военного округа стартовали мероприятия по переводу учебно-материальной базы на зимний режим эксплуатации. Особое внимание при этом уделяется подготовке мишенного оборудования и повышению возможностей полигонов и специализированных классов.

В ходе работ на полигонах будет подготовлено несколько сотен единиц современного оборудования различного типа, в том числе мишени, имитирующие живую силу, бронетехнику, а также фортификационные сооружения условного противника.

Кроме того, новые мишенные поля позволяют в короткие сроки размещать подъемные установки мишеней на любой местности без предварительной инженерной подготовки, а вся информация о результатах стрельб по радиоканалу поступает на контрольный модуль руководителя занятий.

Также в ходе подготовки к новому учебному году на полигонах ведется очистка территории от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Полигон
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