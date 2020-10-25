25.10.2020 (09:49)

Инспекторы ВАИ ЮВО в летнем периоде обучения обеспечили безопасность передвижения около 600 колонн военной техники в Ставрополье

За летний период обучения инспекторы военной автомобильной инспекции (ВАИ) Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае обеспечили безопасность передвижения около 600 механизированных колон, совершавших марши к местам учений и обратно в рамках тактико-специальных, ротных и батальонных тактических учений. Это бронетранспортеры БТР-82АМ, бронеавтомобили «Тигр», «Рысь», КамАЗ и другие.

Особой задачей для инспекторов ВАИ стало сопровождение колонн военной техники, совершавших марши во время стратегического командно-штабного учения СКШУ «Кавказ-2020». Общая протяженность маршрутов перемещения колонн военных машин превысила 15 тыс. км.

Для качественной организации безопасного движения войск на технике в населенных пунктах, на дорогах общего пользования и в районах, где проводились учения, работало до десяти передвижных мобильных постов ВАИ.

Кроме того, для обеспечения безопасного движения воинских колонн на дорогах общего пользования было организовано тесное взаимодействие ВАИ ЮВО с органами ГИБДД.

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