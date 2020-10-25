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25.10.2020 (09:42)

Психологи Каспийской флотилии ведут первичное изучение новобранцев осеннего призыва-2020

Специалисты психологической службы соединений и воинских частей Каспийской флотилии (КФл) проводят мероприятия первичного психологического изучения новобранцев в ходе осеннего призыва 2020 года в Республике Дагестан.

Военные психологи КФл выполняют комплекс мероприятий с новобранцами на пунктах приема и в учебном центре флотилии. Далее после прибытия военнослужащих по призыву в соединения и воинские части КФл с каждым индивидуально проводится комплекс мероприятий с использованием автоматизированных рабочих мест психолога (АРМ-ВП) со специализированным программным обеспечением.

Также в ходе первичных мероприятий проводятся различные тесты и тренинги, особое внимание уделяется создании атмосферы доверия и открытости между психологом и новобранцами.

В течение первого месяца службы все призывники в обязательном порядке пройдут углубленное социально-психологическое изучение. Кроме того будут проведены различные воспитательные мероприятия, направленные на сплочение воинских коллективов.

Всего к мероприятиям по социально-психологическому изучению и адаптации привлечено более 50 военных специалистов психологической службы флотилии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Южный военный округ , Психологи
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