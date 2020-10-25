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25.10.2020 (09:32)

Мотострелки ЮВО в Чечне защитили военный городок от условного бандформирования в ходе тренировки по антитеррору

Мотострелки соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне уничтожили условного противника, предпринявшего попытку проникновения на территорию военного городка с целью захвата боевых машин.

В ходе тренировки мотострелки на бронеавтомобилях ГАЗ-2330 «Тигр» создали дымовую завесу для перегруппировки подразделений, личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условных террористов в захваченных ангарах и боксах.

Мотострелковые подразделения успешно справились с вводными по отражению нападения на военный городок, продемонстрировав оперативность и профессионализм в ходе действий по предназначению. Также по тревоге была поднята пожарная команда для ликвидации условного возгорания военной техники с использованием спецмашины АЦ 6-40.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ , Боевая подготовка , Антитеррор
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