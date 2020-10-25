25.10.2020 (09:04)

Военнослужащие уральской танковой дивизии сдали нормы физической подготовки

В уральской танковой дивизии Центрального военного округа, дислоцированной в Челябинской области, прошла проверка уровня физической подготовки.

В ходе проверки оценивался уровень физподготовки военнослужащих в зависимости от возрастной категории. В течение пяти дней комиссия проверяла силу, ловкость, быстроту, выносливость, а также военно-прикладные навыки танкистов.

Кроме того, на момент проведения проверки в рамках спартакиады в дивизии проведены девять чемпионатов: по зимнему и летнему офицерскому троеборью, армейскому рукопашному бою, стрельбе из штатного оружия, самбо, легкоатлетическому кроссу, военному четырехборью, армейскому гиревому рывку и спортивному ориентированию.

По итогам работы комиссия Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации отметила возросшую организацию физической подготовки в соединении, стремление личного состава показать высокие результаты и выставила общую оценку «хорошо».

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