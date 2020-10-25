25.10.2020 (09:00)
Более 2 тыс. специалистов войск связи подготовил межвидовой центр в Ульяновске
Более 2 тыс. младших специалистов войск связи подготовил межвидовой региональный учебный центр, дислоцированный в Ульяновске.
Военнослужащие прошли обучение по 11 военно-учетным специальностям, включающим в себя эксплуатацию и ремонт командно-штабных машин, радиорелейных комплексов, станций большой и средней мощности, аппаратных телефонной связи.
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