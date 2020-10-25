25.10.2020 (08:34)

Военнослужащие военной полиции и ВАИ ЦВО сдают контрольную проверку

Военнослужащие военной полиции и военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) сдают экзамены по результатам боевой подготовки в 2020 году. К контрольным занятиям привлечено около 1 тыс. военнослужащих в гарнизонах Урала, Сибири, Поволжья, а также на российских военных базах в Таджикистане и Киргизии.

В ходе контрольных занятий военнослужащие сдают нормативы по физической подготовке, стрельбе из штатного оружия, а также теоретические зачеты на знание правовых основ деятельности подразделений военной полиции и ВАИ. Также в ходе контрольной проверки будут оценены навыки вождения специальной техники на бездорожье и в городских условиях, а также применение штатных специальных средств.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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