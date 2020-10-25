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25.10.2020 (08:28)

Более 2 тыс. единиц современных средств связи получили войска ЦВО в 2020 году

Более 2 тыс. единиц современных образцов средств связи тактического звена управления и вспомогательного оборудования получили подразделения Центрального военного округа в 2020 году. Современные образцы средств связи пришли на замену моделям более ранних модификаций.

Подразделения ЦВО получили современные индивидуальные радиостанции, радиоприемники, мобильные комплекты защищенной видеоконференцсвязи и оборудование для приема и обработки сообщений систем передачи данных. Также в войска округа было поставлено около 60 современных образцы техники связи, среди которых радиостанции средней мощности, командно-штабные машины, комплексные аппаратные связи, в том числе спутниковой.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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