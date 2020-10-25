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25.10.2020 (08:24)

Российские военнослужащие в Таджикистане примут участие в написании правового диктанта

Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, примут участие в написании правового диктанта. Для этого в военных городках Душанбе и Бохтар будут подготовлены две площадки.

Правовой диктант пройдет в формате тестирования. Участникам будет предложено 25 заданий, где им предстоит ответить на все вопросы в течении 30 минут. Написание диктанта состоится 29 числа в 12.00 по местному времени.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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