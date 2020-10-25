25.10.2020 (02:00)
Робототехнические комплексы «Уран-6» продолжают поступять в подразделения инженерных войск
В соединения и воинские части инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации спланирована поставка многофункциональных робототехнических комплексов разминирования «Уран-6».
МРТК «Уран-6» предназначен для проделывания проходов
в противопехотных минных полях и сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления. Дальность нахождения оператора в ходе управления робототехническим комплексом составляет до 1 км.
Комплекс позволяет исключить непосредственное участие человека
в ходе выполнения задач, связанных с риском для жизни, а также
с достаточной степенью надежности обеспечить сплошное разминирование местности от взрывоопасных предметов, что существенно повышает возможности инженерных подразделений.
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