24.10.2020 (23:00)

Современные боевые машины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года

До конца 2020 года спланирована поставка боевых машин пехоты БМП-3 с боевым модулем «Эпоха» и БМП-2 с боевым отделением «Бережок» в подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Минобороны России современные образцы бронетанковой техники.

Боевые машины пехоты прошли глубокую модернизацию, увеличив при этом свои огневые возможности. В составе необитаемого боевого модуля «Эпоха» – 57-мм орудие, с пушкой спарен 7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом 2 тыс. патронов. Отличительной особенностью нового боевого отделения БМП «Бережок» является наличие в его составе ПТРК «Корнет» с боекомплектом из восьми ракет, из которых четыре сразу готовы к пуску, а в дополнение к 30-миллиметровой автоматической пушке установлен автоматический гранатомет.

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