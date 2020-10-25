25.10.2020 (00:30)

В объединении ПВО-ПРО завершилась командно-штабная тренировка

В объединении противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) Воздушно-космических сил прошла командно-штабная тренировка.

В ходе мероприятия подразделения развернули пункты управления в местах дислокации и выполнили задачи по предназначению.

Основной целью проведенной тренировки было повышение слаженности управления объединения и подчиненных воинских частей при решении поступающих задач от вышестоящих органов военного управления.

По итогам мероприятия цели были достигнуты, поставленные задачи выполнены в полном объеме.

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