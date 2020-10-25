Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.10.2020 (00:30)

В объединении ПВО-ПРО завершилась командно-штабная тренировка

В объединении противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) Воздушно-космических сил прошла командно-штабная тренировка.

В ходе мероприятия подразделения развернули пункты управления в местах дислокации и выполнили задачи по предназначению.

Основной целью проведенной тренировки было повышение слаженности управления объединения и подчиненных воинских частей при решении поступающих задач от вышестоящих органов военного управления.

По итогам мероприятия цели были достигнуты, поставленные задачи выполнены в полном объеме.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Новости по теме:
Более 100 жилых помещений по военной ипотеке приобретено военнослужащими объединения ПВО-ПРО в 2020 году
Военнослужащие Энгельсского соединения Дальней авиации сдают итоговую проверку по физической подготовленности
Саратовское соединение дальней авиации завершило подготовку к прибытию молодого пополнения
Более 550 тысяч сеансов связи проведено в 2020 учебном году подразделениями связи 15-й армии ВКС (ОсН)

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false