25.10.2020 (00:30)
В объединении ПВО-ПРО завершилась командно-штабная тренировка
В объединении противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) Воздушно-космических сил прошла командно-штабная тренировка.
В ходе мероприятия подразделения развернули пункты управления в местах дислокации и выполнили задачи по предназначению.
Основной целью проведенной тренировки было повышение слаженности управления объединения и подчиненных воинских частей при решении поступающих задач от вышестоящих органов военного управления.
По итогам мероприятия цели были достигнуты, поставленные задачи выполнены в полном объеме.
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