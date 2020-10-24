24.10.2020 (20:15)

На лечении в мобильном многопрофильном госпитале ЮВО, развернутом в Абхазии для лечения больных с коронавирусной инфекцией, находится 35 пациентов

На лечении в мобильном многопрофильном госпитале ЮВО, развернутом в Абхазии для лечения больных с коронавирусной инфекцией, находится 35 пациентов.

Военные медики Южного военного округа продолжают прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в столице Республики Абхазия.

В настоящее время в госпитале на лечении находится 35 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Все они являются гражданами Республики Абхазия. Пациенты получают лечение в полном объёме. Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Также российские военные медики на территории развернутого в Сухуме госпиталя дополнительно проводят исследования по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лаборатории республики. В течение двух дней было обработано более 200 анализов, все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить получение результатов.

В распоряжении военных медиков мобильного многопрофильного госпиталя ЮВО имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

Ранее личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа совершил марш на штатной технике протяженностью около 800 километров из пункта постоянной дислокации в Ставропольском крае в город Сухум (Республика Абхазия) и приступил к работе.

Справочно:

Министерство обороны Российской Федерации по просьбе Республики Абхазия развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

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