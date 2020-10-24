24.10.2020 (18:11)

Ветерану Великой Отечественной войны вручили государственную награду

Указом Президента Российской Федерации орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден ветеран Великой Отечественной войны, бывший начальник разведки Воздушно-десантных войск, гвардии полковник в отставке, Кукушкин Алексей Васильевич.

Заслуженную награду ветерану за активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи вручили заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков и советник Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Ленцов. Награждение прошло в душевной атмосфере у А.В.Кукушкина дома.

Алексей Васильевич Кукушкин сказал: «Я глубоко благодарен Верховному Главнокомандующему, Министру обороны, Вам за эту честь, предоставленную мне от имени наших ветеранов. Я считаю, что это заслуга не только моя, а нас ветеранов, что признали наш труд по созданию Воздушно-десантных войск, руководству их боевыми действиями, их развитию. И за это великое Вам спасибо».

Кроме того, он отметил: «Сейчас наши войска другие. Наши войска стали совершенно иными: высокотехнологичными, современными, прекрасно подготовленными, готовыми выполнить любую боевую задачу».

В свою очередь замминистра поздравил ветерана с 96-летием, пожелал долгих лет жизни и крепкого здоровья.

СПРАВОЧНО: гвардии полковник Кукушкин Алексей Васильевич родился 23 октября 1924 г. в д. Заякошье Череповецкого района Вологодской области.

В 1942 году после окончания средней школы призван в Красную Армию и зачислен курсантом Лепельского пехотного училища, которое окончил в 1943 году.

После окончания обучения воевал на фронтах Великой Отечественной войны: Западном и 2-м Белорусском. Был дважды ранен. Участвовал в Померанской и Берлинской операциях. Войну окончил в должности командира стрелковой роты. После Победы проходил службу в группе войск в Германии.

С 1948 по 1951 год обучался в военной академии им. Фрунзе, по окончании которой проходил службу на Дальнем Востоке в 37-м гвардейском воздушно-десантном корпусе в десантном отделе штаба ДВО. Был начальником оперативного отделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и исполнял должность начальника штаба дивизии.

С декабря 1964 года Алексей Васильевич проходил службу в штабе ВДВ на должностях заместителя начальника отдела боевой подготовки и начальника разведки ВДВ.

В августе 1968 года принимал участие в планировании операции по вводу войск в Чехословакию.

В декабре 1979 – январе 1980 гг. в должности начальника штаба оперативной группировки участвовал в планировании и управлении боевыми действиями десантных частей при вводе войск

в Афганистан в Кабульской операции.

За успешное выполнение боевых заданий, успехи в боевой подготовке А.В.Кукушкин награжден шестью боевыми орденами и медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» и тридцатью медалями.

Лауреат Государственной премии СССР. Совершил 512 прыжков с парашютом (первый – в 1952 году вместе с комбригом, Героем Советского Союза, В.Ф.Маргеловым, ставшим впоследствии командующим ВДВ и генералом армии).

Алексей Васильевич Кукушкин прослужил в Вооруженных Силах 43 года, из них 34 – отдал Воздушно-десантным войскам.

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