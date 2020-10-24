24.10.2020 (19:16)

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России, прибывшие в Республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, продолжают дезинфицировать объекты социальной инфраструктуры республики

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России, прибывшие в Республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, продолжают дезинфицировать объекты социальной инфраструктуры республики.

Сегодня военнослужащими сводного отряда РХБ защиты Черноморского флота (ЧФ), после совершения 50-километрового марша из Гудауты в Сухум, провели мероприятия по дезинфекционной обработке социальных объектов Гулрипшского района республики - центральный военный госпиталь министерства обороны Абхазии, туберкулезный диспансер, рынок, администрацию, РОВД и воинскую часть. Всего за два дня было обработано более 50 зданий и сооружений общей площадью более 70 тыс. квадратных метров и прилегающей к ним территории, а также дорожных покрытий общей площадью более 15 тыс. квадратных метров.

В мероприятиях обработки принимает участие 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ и задействовуется 11 автомобилей РХБ защиты – это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4. Также российские военные специалисты войск РХБЗ обрабатывают дороги общего пользования.

Работы ведутся уже четвертый день подряд, всего за время прибывания российских военнослужащих в республике было продезинфицировано около 200 тыс. квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей.

Справочно:

Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты ЧФ совершила марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия. За время движения колонна преодолела более 800 километров. В составе сводного отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ. Перед началом движения 17 октября с.г. личный состав провёл технический осмотр техники, медицинского оборудования и средств защиты, все военнослужащие обследованы.

В кратчайшие сроки подразделения РХБЗ ЧФ развернули временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Затем совместно с медицинскими специалистами Республики Абхазия оценили объем предстоящих работ и приступили к выполнению дезинфекционных

мероприятий.

Ранее в апреле этого года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Республики Абхазия.

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