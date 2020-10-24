24.10.2020 (18:15)

Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов: «Серия неатомных подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота будет обладать улучшенными характеристиками»

«Планируется, что до 2024 года для тихоокеанцев будет построена серия из 6 единиц неатомных подводных лодок проекта 636.3, что позволит поднять на новый уровень эффективности решение задач Тихоокеанским флотом в своей операционной зоне ответственности», - сказано в приветственном слове Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова, направленном в адрес участников церемонии приема в состав дизель-электрической подводной лодки «Волхов», которая состоялась на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

В своем приветствии Адмирал Николай Евменов особо подчеркнул, что «принятая сегодня в состав ВМФ, подводная лодка «Волхов» проекта 636.3 имеет улучшенные тактико-технические характеристики. В проекте этой подводной лодки реализовано ряд инновационных решений, которые делают ее еще более совершенной, еще более малошумной и скрытной. На новый качественный уровень выведены характеристики ключевых систем вооружения и жизнеобеспечения подводной лодки. Экипаж прошел подготовку по новым программам обучения в Учебном центре ВМФ, а затем, в ходе испытаний подводной лодки, закрепил полученные знания на практике. Опыт действий подводных лодок этого проекта, которые были ранее построены в количестве 6 единиц для Черноморского флота, показал их эффективность и надежность, а также хороший модернизационный запас. Как следствие, серия неатомных подводных лодок, строящихся для Тихоокеанского флота, воплотила в себе совместные усилия Главного командования ВМФ, проектантов и корабелов Объединенной судостроительной корпорации и предприятий кооперации по дальнейшему развитию проекта 636.3 в соответствии с динамикой научно-технического прогресса. Главное командование ВМФ России и, в частности, Военный Учебно-Научный Центр ВМФ осуществляет военно-научное сопровождение всего цикла создания подводных лодок, - от проектирования до завершения строительства».

«Серия подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота, учитывает специфику их эксплуатации в условиях Дальнего Востока», - отметил Адмирал Николай Евменов.

«В целом, следует отметить, что Подводные силы Тихоокеанского флота, их атомная и неатомная составляющая, находятся на активном этапе своего развития. Этот процесс будет продолжаться и далее, так как он отвечает требованиям, предъявляемым Военно-Морскому Флоту по обеспечению гарантированной безопасности с морских и океанских направлений», - резюмировал Главком ВМФ России в своем поздравлении корабелов «Адмиралтейских верфей», построивших и передавших в состав ВМФ очередную подводную лодку.

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