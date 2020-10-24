24.10.2020 (18:39)

Воины-североморцы предали земле в Долине Славы останки защитников Советского Заполярья

Сегодня в Долине Славы состоялась торжественная церемония захоронения останков советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны в Заполярье, которые были найдены поисковиками в ходе летнего поискового сезона. Всего был похоронен 91 красноармеец. Поисковикам удалось установить имена 13 защитников Советского Заполярья. Среди них летчик, младший лейтенант Николай Талалихин, старший брат Героя Советского Союза Виктора Талалихина. Он погиб 11 июля 1941 года.

В церемонии погребения останков защитников Отечества приняли участие заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой, представители духовенства, военнослужащие подводных сил Северного флота, жители Мурманской области и родственники погибших красноармейцев. Почтить память Николая Талалихина приехали дочь, внучка и правнук.

В ходе церемонии состоялся митинг, на котором выступили первые лица региона. Контр-адмирал Игорь Курочкин от имени командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева поблагодарил участников поискового движения Мурманской области, подчеркнув исключительную важность их работы. За активную поисковую деятельность и в честь75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне заместитель командующего флотом вручил общественные награды 21 поисковику.

К могилам красноармейцев и к мемориалу были возложены цветы. Память воинов, погибших за Родину, почтили минутой молчания.

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