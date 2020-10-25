25.10.2020 (00:29)

В военном госпитале на Камчатке проходят испытания новейшего барокомплекса «Спаситель»

В Петропавловске-Камчатском на территории военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота началась испытания смонтированного новейшего водолазного барокомплекса «Спаситель».

Уже закончены работы по установке и монтажу оборудования в модулях контейнерного исполнения, а сейчас начинается финальный этап испытаний и последующего ввода в эксплуатацию. Идут работы по опрессовке барокамеры, систем вентиляции и микроклимата, подачи кислорода и смесей, видеонаблюдения, пожаротушения и санитарно-фановой системы. Закончена наладка автоматической системы энергоснабжения и пускорегулировочной аппаратуры.

Применение новейшего барокомплекса позволит военным медиками проводить лечебную рекомпрессию при водолазных заболеваниях, оксигенобаротерапию и баротерапию различными дыхательными смесями, а также для оказания экстренной помощи.

В камере смогут проходить одновременное лечение до 4 пациентов с декомпрессионной болезнью продолжительностью до 7 суток и проведение сеансов гипертермии при переохлаждении. Кроме того, возможно проведение реанимационных мероприятий для 6 пациентов при тяжелых отравлениях оксидом углерода, выхлопными газами и другими токсическими веществами.

В ближайшие дни работы по наладке и испытанию комплекса будут закончены и военные медики приступят к его эксплуатации.

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