25.10.2020 (00:31)

Команда моряков-подводников Тихоокеанского флота выиграла чемпионат Камчатского края по футболу

Команда «Вилюй» из города моряков-подводников Вилючинска, основу которой составляют военнослужащие подводных сил Тихоокеанского флота, завоевала главный приз чемпионата Камчатского края по футболу.

В финале вилючинская команда переиграла опытных своих соперников команду «Бетон» из города Петропавловска-Камчатского и завершила встречу с крупным счетом 6:1. Кроме того, игроки команды «Вилюй» Евгений Плюснин и Евгений Зыкин признаны лучшими нападающим и вратарем турнира.

Бронзовые медали турнира завоевала команда «Устой-М» из Петропавловска-Камчатского.

Чемпионат края по футболу в игровом формате 8х8 стартовал на Камчатке 12 сентября, и в нем приняло участие 10 команд из городов Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска.

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