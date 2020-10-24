24.10.2020 (17:20)

Приказом Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова в состав Военно-Морского Флота принята подводная лодка проекта 636.3 «Волхов».

Приказом Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова сегодня в состав Военно-Морского Флота принята новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Волхов», которая является второй в серии строящейся АО «Адмиралтейские верфи» для Подводных сил Тихоокеанского флота России

Торжественная церемония подъема на подводной лодке Андреевского флага и включения ее в состав Военно-Морского Флота состоялась в Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи», входящем в состав Объединенной Судостроительной Корпорации. В церемонии приняли участие представители Главного командования ВМФ, руководства Объединенной Судостроительной Корпорации, «Адмиралтейских верфей», проектно-конструкторских организаций, корабелы завода и ветераны ВМФ, представители администрации Санкт-Петербурга и Волхова.

От имени Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова участников церемонии и экипаж подводной лодки «Волхов» поздравил Заместитель Главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Игорь Мухаметшин. Он озвучил приветственное слово Главкома ВМФ, в котором сказано, что «экипаж достойно выполнил задачу по обеспечению всех этапов испытаний подводной лодки и приема ее от промышленности».

«В настоящее время перед экипажем подводной лодки «Волхов» стоит задача полноценно влиться в состав Подводных сил Тихоокеанского флота и доблестно служить, соблюдая славные традиции подводников-тихоокеанцев. Планируется, что до 2024 года для тихоокеанцев будет построена серия из 6 единиц неатомных подводных лодок проекта 636.3, что позволит поднять на новый уровень эффективности решение задач Тихоокеанским флотом в своей операционной зоне ответственности», - сказано в приветственном слове Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова.

В своем приветствии Адмирал Николай Евменов особо подчеркнул, что «подводная лодка «Волхов» имеет улучшенные тактико-технические характеристики. В проекте этой подводной лодки реализовано ряд инновационных решений, которые делают ее еще более совершенной, еще более малошумной и скрытной. На новый качественный уровень выведены характеристики ключевых систем вооружения и жизнеобеспечения подводной лодки. Экипаж прошел подготовку по новым программам обучения в Учебном центре ВМФ, а затем, в ходе испытаний подводной лодки, закрепил полученные знания на практике. Опыт действий подводных лодок этого проекта, которые были ранее построены в количестве 6 единиц для Черноморского флота, показал их эффективность и надежность, а также хороший модернизационный запас. Как следствие серия неатомных подводных лодок, строящихся для Тихоокеанского флота воплотила в себе совместные усилия Главного командования ВМФ, проектантов и корабелов по дальнейшему развитию проекта 636.3 в соответствии с динамикой научно-технического процесса. Главное командование ВМФ России и, в частности, Военный Учебно-Научный Центр ВМФ осуществляет военно-научное сопровождение всего цикла создания подводных лодок, - от проектирования до завершения строительства».

«Серия подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота, учитывает специфику их эксплуатации в условиях Дальнего Востока», - отметил Адмирал Николай Евменов.

«В целом, следует отметить, что Подводные силы Тихоокеанского флота, их атомная и неатомная составляющая, находятся на активном этапе своего развития. Этот процесс будет продолжаться и далее, так как он отвечает требованиям, предъявляемым Военно-Морскому Флоту по обеспечению гарантированной безопасности с морских и океанских напралений», - резюмировал Главком ВМФ России в своем поздравлении корабелов «Адмиралтейских верфей», построивших и передавших в состав ВМФ очередную подводную лодку.

Выступивший по каналам видеоконференцсвязи Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сказал участникам торжественной церемонии – « передача доблестному Военно-Морскому Флоту подлодки проекта 636.3 – «Волхов» - прекрасный подарок корабелов - адмиралтейцев к приближающимся праздникам – Дню основания Российского флота (30 октября) и годовщине учреждения Адмиралтейских верфей, одного из старейших предприятий Объединенной судостроительной корпорации, которому 5 ноября исполнится 316 лет».

«Хочу подчеркнуть особую значимость сегодняшнего события. Все мы знаем, в каких непростых условиях приходилось работать в последнее время. Но заказ сдан с опережением графика, на 1,5 месяца раньше контрактного срока. И этот результат – настоящий повод для гордости, пример самоотверженного труда кораблестроителей, безупречно исполнивших государственный оборонный заказ. Центральное конструкторское бюро «Рубин» модернизировало комплекс торпедно-ракетного вооружения, информационно-управляющую систему, радиолокационный и гидроакустический комплексы. Усовершенствованы общекорабельные системы, повышена скрытность и, что немаловажно, – улучшены бытовые условия для экипажа. В настоящее время готовится к спуску на воду третья подводная лодка «Магадан», формируется корпус четвертой подводной лодки – «Уфа». Планируем до конца года заложить и пятую. Подчеркну, что Адмиралтейские верфи на сегодня – безусловный лидер в создании неатомных подводных лодок данного класса», - сказал Алексей Рахманов.

В свою очередь, командир подводной лодки «Волхов» капитан 3 ранга Игорь Щербаков сказал, что «экипаж испытывает непередаваемую гордость в связи с доверием служить на одной из самых современных подводных лодок ВМФ России и сделает все, от него зависящее, для славного продолжения традиций отечественного Подводного флота».

Он, также, отметил, что «экипаж прошел серьезную подготовку на базе Учебного центра ВМФ, где использовались самые современные учебно-тренировочные комплексы. Впоследствии, в ходе заводских ходовых и государственных испытаний, личный состав показал профессионализм и знание вверенной материальной части».

Подводная лодка «Волхов» заложена в июле 2017 и спущена на воду в декабре 2019 года. Первая подводная лодка – «Петропавловск-Камчатский» - была передана Военно-Морскому Флоту в ноябре 2019 года. В настоящее время в цехах «Адмиралтейских верфей» ведется строительство еще двух подводных лодок серии – «Магадан» и «Уфа». Все три блока каждого из кораблей прошли гидравлические испытания. Строительство серии идет по графику и согласно контракту.

Подводные лодки проекта 636.3 являются одними из самых малошумных в мире и обладают высокой боевой эффективностью Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет подводных лодок данного класса в области неатомного подводного кораблестроения.

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