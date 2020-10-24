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24.10.2020 (15:37)

В Губкине призывников напутствовали на успешное прохождение военной службы

В Губкине (Белгородская обл.) состоялся день призывника, в ходе которого сотрудники военного комиссариата, представители администрации региона и ветераны рассказали юношам о предстоящей военной службе, напутствовали на её успешное прохождение, а также вручили повестки и подарки.

«Более 150 губкинцев попали в осенний призыв. Приоритетом сегодня является отправка в армию граждан с высшим и средним специальным образованием, а также с подготовкой в школах ДОСААФ. Вы вступаете в новую жизнь, вместе с военной формой на ваши плечи ляжет ответственность по защите Родины. Не сомневаюсь, что вы с честью и достоинством продолжите традиции, заложенные дедами, отцами, братьями», – сообщил военный коммисар отдела военного комиссариата по г. Губкину и Губкинскому району Белгородской области Виталий Пищальченко.

От администрации Губкинского городского округа каждому призывнику были вручены часы. Призывники из Белгородской области будут направлены для прохождения военной службы в соединения и воинские части Западного военного округа, а также в различные виды и рода войск, в научные, научно-производственные и спортивные роты.

В военном комиссариате, его отделах и на сборном пункте приняты противоэпидемиологические меры, включающие термометрию, зонирование пространства и дистанцирование прибывающих граждан, а также регулярная дезинфекция помещений

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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