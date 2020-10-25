25.10.2020 (11:00)

На Черноморском флоте прошла тренировка по действиям в кризисных ситуациях

В воинских частях и соединениях Черноморского флота (ЧФ) прошла тренировка по действиям личного состава при возникновении кризисных ситуаций.

Тренировка была проведена в соответствии с планом проверки дежурных смен, несущих круглосуточное боевое или оперативное дежурство на флоте.

По замыслу тренировки дежурным сменам воинских частей и соединений ЧФ были объявлены различные вводные, моделирующие кризисные ситуации, в том числе возникновение пожара, аварийное происшествие с участием военной техники, стихийное бедствие, нападение на КПП и обнаружении подозрительных предметов на территории воинской части.

В ходе тренировки личный состав дежурных смен отработал типовые алгоритмы действий при получении первичного доклада о происшествии, поминутном выполнении мероприятий, направленных на преодоление кризисной ситуации и передачи управления специально разворачиваемым оперативным группам.

При оценке проведения мероприятия учитывались такие показатели, как: время сбора и обобщения данных о кризисной ситуации, умение дежурных сиен быстро принимать решения, правильное распределение ресурсов для эффективного управления действиями подчинённых и полное выполнение алгоритма согласно действующих нормативов.

Данные тренировки проводятся регулярно с целью совершенствования навыков личного состава по действиям в различных ситуациях.

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