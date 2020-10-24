24.10.2020 (15:25)

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков поздравили командование и личный состав отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ с профессиональным праздником

Сегодня, в день 70-й годовщины подразделений специального назначения, заместитель Министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров и командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков посетили прославленную 45-ю отдельную гвардейскую орденов Кутузова и Александра Невского бригаду специального назначения Воздушно-десантных войск, где приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных их профессиональному празднику.

По прибытии в соединение, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и генерал-полковник Андрей Сердюков возложили цветы к памятнику павшим разведчикам, после чего приняли участие в торжественном митинге, посвященному Дню спецназа.

Выступая на торжественном митинге, заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поздравил лчный состав соединения с профессиональным праздником и отметил: «45-я гвардейская бригада специального назначения Воздушно-десантных войск является не только гордостью ВДВ, но и всех Вооруженных Сил. Это гарантия высокопрофессионального выполнения любой задачи, в любом месте. Вам доверяются самые сложные и ответственные задачи для сохранения спокойствия и мирной жизни нашей Родины! Вами гордится страна, уважают представителю других соединений и воинских частей, так должно быть всегда! Дерзайте и совершенствуйтесь, верьте в себя, свое оружие, своих боевых товарищей и командиров».

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков в своем выступлении подчеркнул: «В нашей памяти всегда будут жить подвиги спецназовцев различных поколений. Спецназ был, есть и всегда будет элитой Вооруженных Сил, чьим наследником и продолжателем боевых традиций является и Ваше соединение, по праву занимающее лидирующее место в строю Воздушно-десантных войск. Вам принадлежат храбрости, хладнокровия и стойкости духа при выполнении задач на Северном Кавказе, в операциях по принуждению Грузии к миру и возвращению Крыма в состав Российской Федерации, вы с успехом выполнили задачив ходе проведения тактического учения в Арктике весной этого года с проведением первого в мире группового высотного десантирования в Арктической зоне».

Также, в ходе торжественной части, был зачитан Указ Президента Российской Федерации о награждении наиболее отличившихся военнослужащих соединения государственными наградами, которые были им вручены заместителем Министра обороны РФ и командующим ВДВ.

Кроме того, с напутственным словом к личному составу подразделений специального назначения обратились почетные гости и ветераны соединения.

Справочно:

45-й отдельный гвардейский орденов Кутузова и Александра Невского полк специального назначения ВДВ сформирован в феврале 1994 года на базе 218-го и 901-го отдельных батальонов специального назначения.

К июлю 1994 года полк был полностью сформирован и укомплектован. Приказом командующего ВДВ в порядке исторической преемственности днём образования полка указано считать день образования 218-го батальона — 25 июля 1992 года.

2 декабря 1994 года полк переброшен в Чечню для участия в ликвидации незаконных вооружённых формирований. Подразделения полка принимали участие в боевых действиях до 12 февраля 1995 года, когда полк был переведён обратно на место постоянной дислокации в Московской области. С 15 марта по 13 июня 1995 года в Чечне действовал сводный отряд полка.

30 июля 1995 года на территории дислокации полка в Сокольниках был открыт обелиск в честь воинов полка, погибших в ходе боевых действий.

9 мая 1995 года за заслуги перед Российской Федерацией полк был награждён грамотой Президента Российской Федерации, а военнослужащие полка в составе сводного батальона ВДВ принимали участие в параде на Поклонной горе, посвящённом 50-летию Победы над фашистской Германией.

С февраля по май 1997 года сводный отряд полка находился в Гудауте в составе миротворческой миссии в зоне разделения грузинских и абхазских Вооружённых Сил.

26 июля 1997 года полку было вручено Боевое знамя и грамота 5-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового Мукачёвского ордена Кутузова полка, расформированного 27 июня 1945 года.

1 мая 1998 года полк переименован в 45-й отдельный разведывательный полк ВДВ. 901-й отдельный батальон специального назначения расформирован весной 1998 года, в 2001 году на его базе создан линейный батальон специального назначения в составе полка (называемый по старой привычке «901-м»).

С сентября 1999 года по март 2006 года сводный разведывательный отряд полка принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

2 февраля 2001 года полку был вручён вымпел Министра обороны Российской Федерации «За мужество, воинскую доблесть и высокую боевую выучку».

8 августа 2001 года на территории полка в Кубинке был открыт новый мемориальный комплекс в память о воинах полка, погибших при исполнении боевых задач. Ежегодно, 8 января в полку проходит День памяти о погибших воинах.

В апреле-июле 2005 года было принято решение передать 45-му полку Боевое знамя, присвоить почётное наименование «гвардейский» и передать орден Александра Невского, принадлежавшие расформированному 119-му гвардейскому парашютно-десантному полку. Торжественная церемония передачи отличий произошла 2 августа 2005 года.

В 2007 году 218-й отдельный батальон специального назначения переформирован в линейный, утратив нумерацию и статус отдельной воинской части.

1 февраля 2008 года полк переименован в 45-й отдельный гвардейский ордена Александра Невского полк специального назначения ВДВ.

В августе 2008 года подразделения полка принимали участие в вооружённом конфликте в Южной Осетии. 20 июля 2009 года, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1422 полку вручено Георгиевское знамя.

25 июля 2009 года, в день полкового праздника, в Кубинке состоялось малое освящение престола гарнизонного храма 45-го отдельного гвардейского полка, освящённого в честь иконы Божией Матери «Благодатное небо».

В апреле 2010 года батальонная тактическая группа полка выполняла боевую задачу по обеспечению безопасности граждан России на территории Киргизской Республики.

Указом Президента Российской Федерации № 170 от 9 февраля 2011 года полк первым в новейшей истории награждён орденом Кутузова. Вручение награды состоялось 4 апреля 2011 года в расположении полка в Кубинке. Президент России Дмитрий Медведев лично прикрепил к Георгиевскому знамени полка знак и ленту ордена.

В мае-июне 2012 года разведывательный взвод полка участвовал в совместных учениях с «зелёными беретами» на американской военной базе 10-й группы специальных сил (англ. 10th Special Forces Group), находящейся в Форт Карсон.

Весной 2014 года отдельный разведывательный отряд полка принимал участие в операции по присоединению Крыма к Российской Федерации.

В конце 2014 года полк был переформирован в 45-ю отдельную гвардейскую орденов Кутузова и Александра Невского бригаду специального назначения Воздушно-десантных войск.

Десантники соединения специального назначения с честью продолжают славные боевые традиции разведчиков и спецназовцев всех поколений, гордо несут гвардейское звание, подтверждая на деле свой девиз: «Побеждает сильнейший».

За время существования соединения четырнадцати военнослужащим за мужество и героизм было присвоено высокое звание Героя Российской Федерации.

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