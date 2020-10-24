24.10.2020 (15:21)

Во Владимирское ракетное объединение прибыли более 500 призывников

Во Владимирское ракетное объединение со сборных пунктов военных комиссариатов Москвы и Московской области, Иваново, Краснодара, Ставрополя, Республик Адыгея и Татарстан прибыли более 500 новобранцев.

Первая команда призывников в РВСН прибыла для прохождения военной службы в Козельское ракетное соединение (Калужская область).

Все военнослужащие имеют соответствующую категорию годности по состояния здоровья, позволяющей проходить военную службу и в других видах и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Более 50 % призывников имеют высшее образование и будут проходить военную службу в частях и соединениях РВСН, оснащённых ракетным комплексом «Ярс» стационарного (шахтного) и мобильного базирования и широкой линейкой новейших образцов вооружения, военной и специальной техники. Молодому пополнению предстоит освоить сложнейшую высокотехнологичную технику, такую как машины дистанционного разминирования «Листва», боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», машины инженерного обеспечения и маскировки и другие. Служебная деятельность солдат и сержантов, проходящих военную службу по призыву, направлена на обеспечение высокого уровня готовности воинских частей РВСН к выполнению задач по предназначению. Солдаты и сержанты в составе штатных подразделений, формирований, смен и расчетов решают задачи по несению боевого дежурства, поддержания в боеготовом состоянии агрегатов и систем.

В соединениях и воинских частях проводятся все необходимые профилактические мероприятия. Прибывший личный состав размещается в специально оборудованном помещении на обсервацию, которая продлится 14 дней, по окончании которой военнослужащие будут направлены в сводный батальон вновь прибывшего пополнения для прохождения общевойсковой подготовки.

Все военнослужащие, прибывающие для прохождения военной службы по призыву, обеспечены персональными электронными картами, которые в дальнейшем будут использоваться, как при прохождении военной службы, так и после увольнения в запас.

Кроме того, призывники обеспечиваются сим-картами для организации связи с родителями на льготных условиях в ходе прохождения службы.

Всего в ходе осеннего призыва в воинские части и соединения РВСН для прохождения военной службы будет призвано около 9000 человек.

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