24.10.2020 (15:15)

В Ленинградской области саперы общевойсковой армии ЗВО отдали воинские почести при захоронении останков 323 красноармейцев

На острове Клёст Выборгского залива, расположенного в Ленинградской области, военнослужащие инженерно-саперного батальона отдельной гвардейской Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа приняли участие в траурной церемонии открытия мемориала на месте захоронения солдат и офицеров 43 стрелковой дивизии, погибших в ходе штурма укреплений финской армии 11 марта 1940 года.

Экспедиция была инициирована родственниками Ильюшина Павла Степановича, воевавшего в составе 181 стрелкового полка, согласно похоронному листу, геройски погибшего при штурме острова. Захоронение было опознано по земляным провалам. В результате среза верхнего слоя грунта, поисковики обнаружили останки советских солдат и офицеров, фрагменты формы и винтовочные гильзы. Дальнейший шурф позволил определить, что в обнаруженном неучтенном захоронении покоится более 300 красноармейцев.

При совместной работе военнослужащих и участников экспедиции с архивными медицинскими документами удалось установить имена похороненных в братской могиле 323 человек.

Кроме того, в течение поисковой экспедиции, длившейся более 60 дней, саперы провели инженерную разведку более 4 тысяч кв.м. территории острова на предмет наличия взрывоопасных предметов с использованием миноискателей ИМП-2, оказали помощь поисковикам в снятии грунта и подъеме найденных предметов.

После прорыва линии Маннергейма в феврале 1940 года Красная Армия успешно продвигалась на запад. В операции по форсированию Выборгского залива с целью обхода Выборга основной ударной силой выступила 43 стрелковая дивизия. В бою за остров Сюрья-саари 8-13 марта 1940 года погибли 323 бойцов и командиров РККА.

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На сегодня участниками экспедиции завершена работа по благоустройству воинского захоронения. В месте братской могилы установлен гранитный монумент с выгравированными именами и фамилиями солдат и офицеров дивизии. Шефство над воинским захоронением приняли на себя военнослужащие отдельной Красносельской гвардейской мотострелковой бригады Западного военного округа.