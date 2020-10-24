24.10.2020 (14:49)

Памятник главному маршалу артиллерии Митрофану Неделину открыли в Подмосковной Балашихе

В Подмосковной Балашихе состоялась торжественная церемония открытия памятника Главному маршалу артиллерии Митрофану Неделину. В мероприятии приняли участие начальник Военной академии РВСН генерал - майор Леонид Михолап, слушатели и курсанты военно-учебного заведения, представители ветеранских организаций.

Решение установить монумент в Балашихе обусловлено расположением здесь главной кузницы офицерских кадров для РВСН - Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Монумент первому Главнокомандующему Ракетными войсками стратегического назначения навсегда увековечит память о выдающемся военачальнике, его вкладе в историю создания РВСН, разработку, испытание и принятие на вооружение ракетно-ядерного вооружения.

Бюст подготовлен Народным художником России, академиком, профессором Салаватом Щербаковым, получившим мировую известность после создания памятников Воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Москве, Владимиру Великому, стелы «Москва-Город воинской славы», памятных стел в Городах воинской славы в более 40 городах страны и монументальными бронзовыми рельефами Главного храма Вооруженных сил РФ, и автором проекта «Аллея Российской славы» Михаилом Сердюковым.

Митрофан Иванович Неделин (1902-1960) - советский военный деятель, Герой Советского Союза, главный маршал артиллерии, участник Гражданской войны в России, войны в Испании и Великой Отечественной войны. С 1955 года - заместитель министра обороны СССР и одновременно первый главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения. Один из создателей ракетно-ядерного щита страны и космодрома Байконур.

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