24.10.2020 (14:45)

В отдельном гвардейском десантно-штурмовом Донском казачьем соединении ВДВ из Камышина завершилась итоговая проверка за 2020 год

В отдельном гвардейском десантно-штурмовом Донском казачьем соединении, дислоцированном в г. Камышине Волгоградской области завершилась итоговая проверка за 2020 год.

В течение двух недель, в период с 12 по 24 октября текущего года, воины-десантники прославленного соединения продемонстрировали свои профессиональные знания, навыки и умения в соответствии сос своей воинской специальностью.

В связи с тем, что большая часть соединения принимала участие в СКШУ «Кавказ-2020», проходившем в сентябре этого года на полигонах ЮВО, и высокой оценкой, данной им руководством Министерства обороны Российской Федерации, к итоговой проверке было привлечено около 1000 военнослужащих соединения. Контрольные занятия итоговой проверки проводились в соответствии с планом подготовки войск.

В течение всего периода итоговой проверки, комплексные комиссии соединения оценили проверяемые подразделения по результатам контрольных занятий, практической стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, выполнения нормативов по инженерной, радиационной, химической биологической защите, воздушно-десантной, специальной подготовке и другим предметам.

При проведении контрольных занятий была оценена как индивидуальная подготовка каждого военнослужащего, так и подразделений в целом, а также состояние учебно-материальной базы, состояние вооружения, военной и специальной техники.

По итогам проверки все подразделения получили положительные оценки, а около 90% личного состава повысила уровень своей классной квалификации.

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