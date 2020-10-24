24.10.2020 (14:32)

«Бастионы» поразили условные цели в море

К выполнению мероприятий боевой подготовки привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

Расчёты на боевой технике совершили 50-ти километровый марш в позиционный район на побережье Балтийского моря на западе Калининградской области. По ходу движения колонны вертолёты морской авиации флота Ми-24 осуществляли воздушную разведку по поиску диверсионных групп условного противника, а самолёты Су-27 выполняли прикрытие ракетных комплексов от ударов с воздуха.

По прибытии в назначенный район, ракетчики произвели развёртывание и подготовку оружия к применению в соответствии с действующими временными нормативами.

Затем расчёты ракетных комплексов "Бастион" Балтийского флота отработали нанесение условных ударов по морским целям, с выполнением электронных пусков ракет.

К отработке задач привлечено порядка 100 военнослужащих и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.

Справочно:

Береговой ракетный комплекс «Бастион» предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет «Оникс».

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