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24.10.2020 (14:27)

В соединениях и воинских частях Балтийского флота начинается подготовка к новому учебному году

В соединениях и воинских частях Балтийского флота начинается плановая подготовка к новому учебному году. В ходе подготовительного периода, который продлится до конца ноября будет проведен сложный комплекс мероприятий по подготовке вооружения и военной техники, обслуживанию и развитию учебно-материальной базы.

Запланировано проведение теоретических и практических занятий по изучению мер безопасности и сохранению здоровья военнослужащих в процессе боевой подготовки на полигонах и учебных местах. В этот период особое внимание уделяется планированию мероприятий подготовки органов управления, соединений и воинских частей на новый учебный год с учетом опыта, приобретенного в ходе наиболее успешных мероприятий боевой подготовки.

Весь подготовительный период специально сформированные комиссии будут осуществлять контроль за ходом подготовки к новому учебному году. Подготовительный период завершится проведением смотров готовности соединений и воинских частей Балтийского флота.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Военно-Морской Флот
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