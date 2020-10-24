24.10.2020 (14:19)
В Сибири военнослужащие подразделений специального назначения встретили профессиональный праздник музыкальным флэшмобом
Военнослужащие подразделений специального назначения Центрального военного округа в день празднования 70-й годовщины профессионального праздника провели музыкальный флешмоб на одной из центральных площадей города Новосибирска.
Акция была организована командованием Центрального военного округа, в которой приняли участие офицеры и военнослужащие соединения специального назначения и военный духовой оркестр.
Спецназовцы дарили прохожим воздушные шары и цветы, получая в ответ добрые улыбки и поздравления горожан. Зажигательное выступление талантливых музыкантов военного оркестра создало прекрасное настроение жителям города Новосибирска.
Также в День подразделений специального назначения военнослужащие навестили ветеранов службы, поздравили их с профессиональным праздником, вручили цветы и подарки.
Всего в мероприятии приняло участие более 50 военнослужащих