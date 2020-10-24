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24.10.2020 (14:19)

В Сибири военнослужащие подразделений специального назначения встретили профессиональный праздник музыкальным флэшмобом

Военнослужащие подразделений специального назначения Центрального военного округа в день празднования 70-й годовщины профессионального праздника провели музыкальный флешмоб на одной из центральных площадей города Новосибирска.

Акция была организована командованием Центрального военного округа, в которой приняли участие офицеры и военнослужащие соединения специального назначения и военный духовой оркестр.

Спецназовцы дарили прохожим воздушные шары и цветы, получая в ответ добрые улыбки и поздравления горожан. Зажигательное выступление талантливых музыкантов военного оркестра создало прекрасное настроение жителям города Новосибирска. 

Также в День подразделений специального назначения военнослужащие навестили ветеранов службы, поздравили их с профессиональным праздником, вручили цветы и подарки.

Всего в мероприятии приняло участие более 50 военнослужащих

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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