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24.10.2020 (14:00)

Артиллеристы Таманской дивизии ЗВО уничтожили огневые позиции условного противника из крупнокалиберных минометов

В Подмосковье на полигоне «Алабино» в рамках занятий по сплачиванию артиллерийских взводов в Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа военнослужащие провели боевые стрельбы 120-мм минометов 2С12 «Сани».

Особенность стрельб стало применение артиллеристами переносных радиолокационных комплексов разведки и контроля стрельбы «Аистёнок». Новейшие комплексы позволили артиллеристам обнаружить минометные позиции условного противника в 3 километрах от огневого рубежа. По полученным разведданным военнослужащие нанесли удар из 120-мм минометов 2С12 «Сани» и уничтожили огневые позиции условного противника.

Всего в стрельбах приняло участие более 130 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской дивизии танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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