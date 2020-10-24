24.10.2020 (13:58)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по топографии для юнармейцев
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по топографии для юнармейцев.
Занятие прошло в военном городке ОГРВ ПРРМ. В ходе занятия военнослужащие объяснили юнармейцам, как правильно сориентировать карту на местности, а также как измерить расстояние между двумя точками на карте.
В завершении занятия юнармейцы самостоятельно ориентировались на местности по азимутам, а также с помощью карты переводили численный масштаб из сантиметров в метры и километры.
Личный состав ОГРВ ПРРМ регулярно организовывает подобные мероприятия для юнармейцев.
Новости по теме:
Минобороны России перебрасывает мобильный многопрофильный госпиталь в целях оказания медицинской помощи в лечении новой коронавирусной инфекции населению Республики Южная Осетия
В Псковской области подразделения спецназа ЗВО в преддверии профессионального праздника провели комплексное практическое занятие
Метки: