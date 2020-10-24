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24.10.2020 (13:58)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по топографии для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по топографии для юнармейцев.

Занятие прошло в военном городке ОГРВ ПРРМ. В ходе занятия военнослужащие объяснили юнармейцам, как правильно сориентировать карту на местности, а также как измерить расстояние между двумя точками на карте.

В завершении занятия юнармейцы самостоятельно ориентировались на местности по азимутам, а также с помощью карты переводили численный масштаб из сантиметров в метры и километры.

Личный состав ОГРВ ПРРМ регулярно организовывает подобные мероприятия для юнармейцев.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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