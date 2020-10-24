24.10.2020 (13:55)

В Ленобласти подразделения спецназа ЗВО отметили профессиональный праздник масштабными учениями

Подразделения специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, провели масштабные учения в преддверии 70-летия со дня формирования подразделений специального назначения Вооруженных Сил России.

В ходе розыгрыша тактических эпизодов военнослужащие совершили марш-бросок на расстояние более 10 километров со штатным стрелковым оружием и амуницией, провели разведку вероятного маршрута движения неприятеля и организовали засаду на бронеавтомобиль с находящимися в нем документами особой важности.

Кроме того, спецназовцы осуществили штурм укрепленного здания с находящимися внутри участниками бандформирований, в роли которых выступили наиболее опытные бойцы подразделения.

Также, в рамках выполняемых задач, военнослужащие выполнили различные нормативы по военно-медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической защите, установке мин и растяжек, скрытному передвижению и занятию огневых позиций на незнакомой местности.

В специальном учении приняли участие более 100 военнослужащих подразделений специального назначения и около 10 единиц вооружения и военной техники.

24 октября 1950 года по ходатайству начальника Генерального штаба генерала армии Сергея Штеменко и начальника ГРУ ГШ генерала армии Матвея Захарова военным министром СССР Маршалом Советского Союза Александром Василевским была издана директива о создании отдельных рот специального назначения (ор СпН), предназначенных для разведывательно-диверсионных действий в тылу противника.

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