24.10.2020 (13:52)
Экипажи фрегатов Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» провели артиллерийские стрельбы по надводным целям
Экипажи фрегатов Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» провели подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по надводным целям в морском полигоне боевой подготовки в акватории Чёрного моря.
В ходе первого этапа проведения стрельб расчёты артиллерийских боевых частей обоих кораблей отработали алгоритм действий при выполнении учебно-боевого упражнения.
На втором этапе мероприятия боевой подготовки артиллеристы выполнили стрельбы из артиллерийских установок А-190 по надводным целям, в роли которых были задействованы корабельные щиты-мишени.
Артиллерийские стрельбы были проведены в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота.
Ранее фрегат «Адмирал Макаров» вернулся из дальней морской зоны после завершения выполнения задач в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море.