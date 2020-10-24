Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.10.2020 (13:52)

Экипажи фрегатов Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» провели артиллерийские стрельбы по надводным целям

Экипажи фрегатов Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» провели подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по надводным целям в морском полигоне боевой подготовки в акватории Чёрного моря.

В ходе первого этапа проведения стрельб расчёты артиллерийских боевых частей обоих кораблей отработали алгоритм действий при выполнении учебно-боевого упражнения.

На втором этапе мероприятия боевой подготовки артиллеристы выполнили стрельбы из артиллерийских установок А-190 по надводным целям, в роли которых были задействованы корабельные щиты-мишени.

Артиллерийские стрельбы были проведены в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота.

Ранее фрегат «Адмирал Макаров» вернулся из дальней морской зоны после завершения выполнения задач в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Новости по теме:
В пункте базирования Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота прошли учения по борьбе за живучесть
В Главном командовании ВМФ стартовала Всероссийская агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!»
В Центральном военно-морском музее открылась уникальная персональная выставка художника-мариниста
Свыше 50 морских пехотинцев Северного и Черноморского флотов завершили цикл подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге

Метки:
Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false