24.10.2020 (13:52)

Экипажи фрегатов Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» провели артиллерийские стрельбы по надводным целям

Экипажи фрегатов Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» провели подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по надводным целям в морском полигоне боевой подготовки в акватории Чёрного моря.

В ходе первого этапа проведения стрельб расчёты артиллерийских боевых частей обоих кораблей отработали алгоритм действий при выполнении учебно-боевого упражнения.

На втором этапе мероприятия боевой подготовки артиллеристы выполнили стрельбы из артиллерийских установок А-190 по надводным целям, в роли которых были задействованы корабельные щиты-мишени.

Артиллерийские стрельбы были проведены в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота.

Ранее фрегат «Адмирал Макаров» вернулся из дальней морской зоны после завершения выполнения задач в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море.

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