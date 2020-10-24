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24.10.2020 (13:46)

В пункте базирования Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота прошли учения по борьбе за живучесть

В соединении кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) проведены учения по борьбе за живучесть (БЗЖ), целью которого стало совершенствование навыков экипажей кораблей по поддержанию боеспособности кораблей в аварийных ситуациях.

В ходе учения военнослужащие отработали алгоритм действий по тушению пожара в корабельных помещениях, а также по ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению поступления забортной воды.

В ходе локализации условного пожара моряки сдали нормативы по надеванию экипировки аварийно-спасательной группы, герметизации горящего отсека и остановке распространения огня до полной ликвидации очагов возгорания.

Учение по БЗЖ является обязательным элементом подготовки экипажей кораблей, проводится планово в различное время суток непосредственно на кораблях, а также на специальных учебно-тренировочных комплексах (УТК), которые позволяют отрабатывать действия моряков в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, с фактическим поступлением забортной воды и реальным тушением возгораний.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Военно-Морской Флот
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