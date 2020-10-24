24.10.2020 (13:40)

Более 100 жилых помещений по военной ипотеке приобретено военнослужащими объединения ПВО-ПРО в 2020 году

В 2020 году в Московской области участниками накопительно-ипотечной системы (НИС) – военнослужащими объединения противовоздушной и противоракетной обороны ВКС заключено более 100 сделок на приобретение жилья. Из них 17 военнослужащих приобрели жилые дома с земельным участком.

Общая стоимость приобретенного жилья составила около 400 миллионов рублей.

Часть военнослужащих объединения использовала право на рефинансирование ранее оформленных ипотечных кредитов.

Размер накопительного взноса на одного участника НИС на 2020 год проиндексирован и составляет 288 410,00 рублей.

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