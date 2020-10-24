24.10.2020 (13:04)

Военнослужащие Энгельсского соединения Дальней авиации сдают итоговую проверку по физической подготовленности

В Энгельсском соединении Дальней авиации проходит итоговая проверка уровня физической подготовленности военнослужащих всех категорий.

Данные мероприятия проходят по плану командующего дальней авиации, под руководством помощника командующего Дальней авиации по физической подготовки подполковника Сергея Ершова.

В ходе проведения контрольных мероприятий личный состав в зависимости от возрастных групп выполняют различные физические упражнения, направленные на определение уровня их физической подготовленности в быстроте, силе и выносливости, в частности бег на 60, 100 метров, челночный бег 10х10, плавание на 100 метров.

Оцениваются силовые физические возможности военнослужащих в подтягивании на перекладине, сгибании-разгибании рук в упоре, подъеме переворотом.

Кроме того в ходе контрольной проверки принимаются зачеты в выполнении нормативов в жиме штанги лежа и толчке 24-килограмовых гирь.

Для определения выносливости проводится кросс на 1 и 3 километра.

Сдача итоговой проверки проводится на стадионе, спортивном зале и площадке.

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