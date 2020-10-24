24.10.2020 (12:56)

Моряки КФл провели совместную тренировку по борьбе за живучесть корабля на УТК

В Дагестане на базе учебно-тренировочного комплекса (УТК) состоялись практические занятия по борьбе за живучесть корабля с личным составом аварийных партий экипажей кораблей и судов обеспечения вспомогательного флота Каспийской флотилии (КФл).

Занятие проводилось на специальном УТК, где в помещениях, имитирующих отсеки корабля, аварийные команды моряков отработали порядок действий при возникновении пожара на корабле и ликвидации пробоин с откачкой поступающей заборной воды. В ходе тренировок была создана реальная обстановка, позволяющая аварийным партиям моряков совершенствовать свои навыки и мастерство в борьбе за живучесть кораблей.

Также моряки при помощи накладных пластырей, клиньев, раздвижных упоров и другого оборудования, учились заделывать пробоины на тренажёрах. Тренировки проводились с фактической подачей воды в затопляемый отсек, поэтому личный состав аварийных партий использовал водонепроницаемые индивидуальные защитные комплекты РХБ защиты.

В состав аварийных партий экипажей кораблей и судов КФл, обеспечивающих их живучесть, входят водолазные специалисты. С ними также были проведены занятия по обследованию корпуса корабля и организации подводно-технических работ на малых глубинах. В бассейне УТК прошли практические погружения водолазов с использованием снаряжения СВУ-3, которое позволяет опускаться на глубину до 60 метров.

Всего в практическом занятии по борьбе за живучесть корабля было задействовано около 100 моряков флотилии.

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