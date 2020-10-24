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24.10.2020 (12:38)

В Ростовском гарнизоне проведена конференция по питанию, посвященная Международному дню повара

На базе общевойскового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области под руководством начальника продовольственной службы ЮВО полковника Максима Горбатова проведена гарнизонная конференция по питанию, посвященная Международному дню повара.

В мероприятии приняли участие начальники продовольственных служб соединений и воинских частей Ростовского гарнизона в составе 10 команд, а также руководящий состав и шеф-повара ресторанной сети города Ростова-на-Дону и ООО «Технология» – аутсорсинговых компаний, оказывающих услуги по организации питания для нужд Министерства обороны Российской Федерации.

По итогам конференции определены способы и пути дальнейшего совершенствования организации питания личного состава, осуществлен обмен передовым опытом работы по улучшению рациона питания личного состава при различных условиях деятельности, а также военнослужащих, находящихся на излечении в военных медицинских учреждениях, и других категорий лиц.

На конференции также были затронуты вопросы по улучшению ассортимента блюд, контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и содержания запасов продовольствия.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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