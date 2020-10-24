24.10.2020 (12:30)

Горные разведчики ЮВО в Карачаево-Черкесии получили на вооружение новейшие снайперские крупнокалиберные винтовки

Арсенал горного разведывательного подразделения общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Карачаево-Черкесии, пополнился новейшими модернизированными образцами стрелкового оружия.

На вооружение снайперов поступила партия модернизованных снайперских винтовок СВД-М и армейской крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК-М «Корд-М» 12,7-мм калибра.

Винтовка АСВК-М, входящая в состав перспективной системы экипировки военнослужащих «Ратник», предназначена для поражения легкобронированной техники, различных технических средств и живой силы противника в средствах индивидуальной бронезащиты.

Она позволяет вести эффективную борьбу со снайперами противника, обеспечивать оборону больших территорий, речных и морских побережий от малых судов. Мощный патрон калибра 12,7 мм позволяет поражать цели на дальности до 2000 м, оставаясь вне досягаемости прицельного огня из стрелкового оружия обычных калибров.

Винтовка является неавтоматическим крупнокалиберным оружием магазинной схемы. «Свободно плавающий» ствол установлен так, что по всей длине не соприкасается с другими частями винтовки. Ствол имеет эффективный дульный тормоз-компенсатор активно-реактивного действия. Он уменьшает силу отдачи в 2,5 раза, а также маскирует вспышку огня при выстреле в ночное время.

В основу модернизации крупнокалиберной винтовки АСВК-М легло уменьшение его веса, увеличения ресурса (доведен до 4500 выстрелов), а также появилась возможность регулировки усилия спуска и др.

Конструкции оружия позволяет использовать различные оптические и ночные прицелы.

Кроме того, в разведывательные подразделения общевойсковой армии ЮВО получили на вооружение модернизированный автомат Калашникова АК-74М с комплектом модернизации – автомата Калашникова КМ-АК «Обвес», которые отличаются наличием пламегасителя и тактическим фонарем, в отличие от АК-74М для общевойсковых подразделений.

Комплект «Обвес» предусматривает использование новых цевья и крышки ствольной коробки. На автомат теперь монтируется цевье из стеклонаполненного полиамида, фонарь, лазерный целеуказатель и другое совместимое оборудование. АК-74М с комплектом «Обвес» превосходит базовое изделие по кучности стрельбы в 1,3 раза.

Первые практические занятия со снайперами и войсковыми разведчиками по применению нового вооружения будут проведены уже в начале зимнего периода обучения.

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