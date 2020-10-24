24.10.2020 (11:53)

Под Самарой военные устроили персональный концерт для 98-летней участницы войны в честь Дня войск специального назначения

В Самарской области бригада специального назначения Центрального военного округа устроила персональный концерт для 98-летней разведчицы - участницы Великой Отечественной войны Антонины Николаевны Феницкой в честь профессионального праздника - Дня войск специального назначения.

Военный оркестр расположился во дворе многоэтажного дома и сыграл для Антонины Николаевны попурри из знакомых военных мелодий на трубах, саксофоне, тромбоне и других инструментах. За виртуозной игрой духовного оркестра заслуженная военная разведчица наблюдала из окна своей квартиры на 8 этаже.

В завершение военнослужащие коллективно с трёхкратным "Ура!" поздравили участницу войны с Днем войск специального назначения, поблагодарили ветерана за мирное небо над головой, вручили цветы, а также памятные и сладкие подарки.

Феницкая Антонина Николаевна прошла всю Великую Отечественную войну в разных разведывательных должностях. Имела офицерское воинское звание "Лейтенант". Основную часть службы прошла в элитном подразделении "СМЕРШ". Награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги", а также десятком других наград.



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