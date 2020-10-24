24.10.2020 (11:39)
В Минобороны России обсудили вопросы принятия на вооружение новых образцов средств спасения летного состава
В Министерстве обороны Российской Федерации обсудили вопросы принятия на вооружение новых образцов средств спасения
и индивидуальной защиты летного состава.
Специалисты Минобороны России и промышленности изучили характеристики перспективных образцов спасения летного состава
и пассажиров воздушных судов таких, как скрытая система поиска
и спасания экипажей, терпящих бедствие, индивидуальные летные костюмы, средства бронезащиты членов экипажей вертолетов армейской авиации, носимый аварийный запас.
Обсудили перспективы внедрения в авиации Вооруженных Сил современных авиационных радиостанций, а также стрелкового
и сигнального оружия.
Наметили перспективы дальнейшего развития способов
и средств беспарашютного десантирования и эвакуации
для спасательных парашютно-десантных групп.
Заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Ю.Б.Евкуров поставил задачу провести детальный анализ перспективных разработок и опыта ведущих стран мира в областях средств спасения авиационных экипажей, индивидуального стрелкового оружия летчиков, а также подчеркнул необходимость плотного взаимодействия по данному вопросу органов военного управления и разработчиков оборудования и снаряжения, в том числе их совместного апробирования на территории специального центра (выживания летного состава и подготовки специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы) в пос. Агой.
В мероприятии приняли участие представители главного командования ВКС России, Службы безопасности полетов авиации ВС РФ, Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ,
а также предприятий оборонно-промышленного комплекса таких,
как АО «Аэроприбор-Восход», ПАО «Ярославский радиозавод»,
АО «НПП «Звезда», ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева» и др.
Справочно: замглавы военного ведомства генерал-лейтенант Ю.Б.Евкуров 7 октября 2020 г. проинспектировал в поселке Агой Краснодарского края организацию боевой подготовки в специальном центре (выживания летного состава и подготовки специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы).