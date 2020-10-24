24.10.2020 (11:39)

В Минобороны России обсудили вопросы принятия на вооружение новых образцов средств спасения летного состава

В Министерстве обороны Российской Федерации обсудили вопросы принятия на вооружение новых образцов средств спасения

и индивидуальной защиты летного состава.

Специалисты Минобороны России и промышленности изучили характеристики перспективных образцов спасения летного состава

и пассажиров воздушных судов таких, как скрытая система поиска

и спасания экипажей, терпящих бедствие, индивидуальные летные костюмы, средства бронезащиты членов экипажей вертолетов армейской авиации, носимый аварийный запас.

Обсудили перспективы внедрения в авиации Вооруженных Сил современных авиационных радиостанций, а также стрелкового

и сигнального оружия.

Наметили перспективы дальнейшего развития способов

и средств беспарашютного десантирования и эвакуации

для спасательных парашютно-десантных групп.

Заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Ю.Б.Евкуров поставил задачу провести детальный анализ перспективных разработок и опыта ведущих стран мира в областях средств спасения авиационных экипажей, индивидуального стрелкового оружия летчиков, а также подчеркнул необходимость плотного взаимодействия по данному вопросу органов военного управления и разработчиков оборудования и снаряжения, в том числе их совместного апробирования на территории специального центра (выживания летного состава и подготовки специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы) в пос. Агой.

В мероприятии приняли участие представители главного командования ВКС России, Службы безопасности полетов авиации ВС РФ, Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ,

а также предприятий оборонно-промышленного комплекса таких,

как АО «Аэроприбор-Восход», ПАО «Ярославский радиозавод»,

АО «НПП «Звезда», ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева» и др.

Справочно: замглавы военного ведомства генерал-лейтенант Ю.Б.Евкуров 7 октября 2020 г. проинспектировал в поселке Агой Краснодарского края организацию боевой подготовки в специальном центре (выживания летного состава и подготовки специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы).

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