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24.10.2020 (11:22)

Военнослужащие ЦВО провели дезинфекцию помещений Свердловской областной клинической больницы

Мобильный отряд оперативного реагирования соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) провел дезинфекцию более 50 тысяч квадратных метров помещений Свердловской областной клинической больницы №1 в Екатеринбурге. Соответствующее решение по оказанию помощи принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению региональных властей.

Специальную обработку помещений диагностического корпуса, пансионата, консультативно-диагностической и хозрасчетной поликлиники Свердловской областной клинической больницы провели специалисты мобильного отряда войск РХБ защиты в целях профилактики и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Военнослужащие продезинфицировали рабочие и процедурные кабины, а также помещения общего пользования: регистратуру, приемные, холлы и лестничные марши – всего более 50 000 квадратных метров.

К работам были привлечены мобильные расчеты, в которые входят подготовленные военнослужащие в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, обработка производилась с задействованием индивидуальных дегазационных комплектов (ИДК -1).

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Центральный военный округ , COVID-19
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