24.10.2020 (10:43)
Минобороны России перебрасывает мобильный многопрофильный госпиталь в целях оказания медицинской помощи в лечении новой коронавирусной инфекции населению Республики Южная Осетия
Министерство обороны Российской Федерации перебрасывает мобильный многопрофильный госпиталь в целях оказания медицинской помощи в лечении новой коронавирусной инфекции населению Республики Южная Осетия.
Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя на 150 койко-мест Западного военного округа приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью более 1900 километров из подмосковного Алабино в Южную Осетию.
В составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих и 37 единиц специальной военной техники.
По завершению марша мобильный многопрофильный госпиталь будет в кратчайшие сроки развернут в районе г. Цхинвал, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению Республики.
Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В его составе: приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации.
Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.
22 октября по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу по оперативному развертыванию многофункционального мобильного госпиталя в Южной Осетии для оказания помощи населению Республики в лечении от новой коронавирусной инфекции.