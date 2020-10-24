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24.10.2020 (10:43)

Минобороны России перебрасывает мобильный многопрофильный госпиталь в целях оказания медицинской помощи в лечении новой коронавирусной инфекции населению Республики Южная Осетия

Министерство обороны Российской Федерации перебрасывает мобильный многопрофильный госпиталь в целях оказания медицинской помощи в лечении новой коронавирусной инфекции населению Республики Южная Осетия.

Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя на 150 койко-мест Западного военного округа приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью более 1900 километров из подмосковного Алабино в Южную Осетию. 

В составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих и 37 единиц специальной военной техники.

По завершению марша мобильный многопрофильный госпиталь будет в кратчайшие сроки развернут в районе г. Цхинвал, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению Республики.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В его составе: приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.

22 октября по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу по оперативному развертыванию многофункционального мобильного госпиталя в Южной Осетии для оказания помощи населению Республики в лечении от новой коронавирусной инфекции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Военные медики Южного военного округа продолжают прием пациентов в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Абхазии для больных с коронавирусной инфекцией

Метки:
Западный военный округ , Международная деятельность , Медицина , COVID-19
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