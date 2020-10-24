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24.10.2020 (09:13)

Более 1 тыс. единиц боевой техники подготовят к новому учебному году в Таджикистане

Более 1 тыс. единиц боевой техники подготовят российские военнослужащие 201-й военной базы для проведения занятий по боевой подготовке в новом учебном году, который начнется 1 декабря этого года.

Все образцы бронетанковой, автомобильной, авиационной техники, стоящие на вооружении российского соединения пройдут регламентное обслуживание, в ходе которого будет проведено около 50 операций с заменой различных смазок, масел и технических жидкостей. Особое внимание будет уделяться проверке работоспособности агрегатов, электрических систем вооружения и военной техники.

В парках боевых машин и аэродроме Гиссар развернуто свыше 10 пунктов технических обслуживания, сформировано 15 ремонтных бригад для оказания помощи экипажам боевых машин. Все работы на технике проводятся как в пункте постоянной дислокации войск, так и в полевых условиях.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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