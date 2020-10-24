24.10.2020 (08:30)

В Главном командовании ВМФ стартовала Всероссийская агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!»

20 октября 2020 года в соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом России Адмирала Николая Евменова, в частях, непосредственно подчиненных Главному командованию ВМФ, стартовала Всероссийская акция «Есть такая профессия – Родину защищать» (далее – Акция).

С учетом ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, планом проведения Акции предусмотрено проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи мотивации к поступлению на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.

В рамках Акции будут организованы занятия и тематические встречи представителей военно-учебных заведений ВМФ, в том числе в онлайн-формате на открытой платформе видеоконференцсвязи, с учащимися образовательных организаций среднего общего и профессионального образования, а также с участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

В военных образовательных учреждениях высшего образования ВМФ состоятся дни открытых дверей в онлайн формате с демонстрацией агитационных роликов о порядке поступления в военно-учебные заведения, проведении общевойсковой подготовки, приведении к Военной присяге, жизни, быте и прохождении военной службы курсантами военно-учебных заведений с участием выпускников военно-учебных заведений из числа Героев России, участников боевых действий, известных государственных и политических деятелей, представителей предприятий промышленности.

Акция продлится до 15 февраля 2021 года.

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